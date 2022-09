Caro bollette, azienda regala bonus di 450 euro ai dipendenti

Caro bollette, un'azienda di Sarno regala ai dipendenti 450 euro per fornire un aiuto in prossimità del caro bollette e altre spese di natura quotidiana. Si tratta dell'iniziativa della Soigea Srl, con circa 650 dipendenti, tra le più importanti realtà del Sud - sin dagli anni 80 - nel campo dell’impiantistica elettrica, leader nel settore. Un gesto di vicinanza ai propri dipendenti, in un momento in cui le aziende fanno fatica con le spese ordinarie, come visto da più parti in provincia di Salerno. Un modo, anche, per aiutare i propri lavoratori.

«La Soigea Srl, - scrive l'azienda - avendo sempre riposto prioritaria attenzione agli aspetti sociali ed al benessere del personale, anche in questa occasione, ha deciso (con i propri fondi) di dare vicinanza ai lavoratori dipendenti, sostenendo il loro reddito, mediante il rimborso in busta paga di 150 euro, per ciascuno dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2022, per un totale di 450 euro, una somma importante per dare un piccolo respiro alle famiglie. Il governo, con l’articolo 12 del decreto aiuti bis ha innalzato anche per il 2022 la soglia di non imponibilità dei fringe benefit concessi ai dipendenti. Pertanto, l’importo totale riconosciuto, di euro 450, a titolo di rimborso utenze domestiche, non correrà alla formazione del reddito da lavoro dipendente. Guardando al futuro con la consapevolezza che i risultati migliori si possono raggiungere solo collaborando proficuamente, auspichiamo in una sempre maggiore collaborazione da parte dei dipendenti riporta telenuova, in termini di performance produttive e sulla qualità delle attività eseguite prestando impegno, abnegazione e costante disciplina a tutti i singoli aspetti intrinseci alla salvaguardia della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Con l’obiettivo di rendere un servizio sempre migliore alle aziende committenti, innalzando il livello di generale professionalità e competitività».