Caro bolletta? Napoli, al ristorante si cena a lume di candela

Cenare a lume di candela è la cosa più romantica che ci sia. Ma stavolta il motivo è il caro bollette. La catena di ristorazione Golocious ha deciso di realizzare una iniziativa che punta al risparmio energetico per non gravare troppo sullo scontrino dei clienti. «Abbiamo così pensato a una serata originale per risparmiare energia e far vivere un’esperienza sensoriale tutta nuova», così gli imprenditori e food influencer Vincenzo Falcone e Gian Andrea Squadrilli, ideatori del marchio Golocious.

E così, nei locali di Milano, Roma, Firenze, Napoli, Monza e Caserta, sarà possibile vivere questa nuova esperienza tutti i lunedì sera. «Tra le manovre che stiamo apportando c’è la sensibilizzazione del team in cucina per gli sprechi, e la verifica dei nostri impianti per cercare di ottimizzare il più possibile i consumi. Il tutto nell’attesa che lo Stato intervenga il prima possibile», commenta Alessio Cutino, Ceo di Golocious.