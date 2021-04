Casa Surace nella top ten della Comicità nel 2021: milioni di visualizzazioni e condvisioni per la farm salernitana

Il 2021 si è aperto nel segno dei comici campani. Lo sottolinea l'Osservatorio Nazionale sulla comicità. The Jackal e Casa Surace, mattatori della risata sul web e sui social network. I due collettivi, uno napoletano, l'altro valdianese-partenopeo fanno registrare boom di engagement e condivisioni, così come Frank Matano, Katia Follesa, Valerio Lundini e Angelo Pintus, il comico che ha fatto ridere di più nel 2020.

La rivelazione sono i Pantellas: Jacopo Malnati e Daniel Marangiolo da Varese, che hanno anche totalizzato più di 5 milioni di visualizzazioni su youtube con un video in collaborazione proprio con CasaSurace: Nonna Nord vs Nonna Sud. Casa Surace, ricordiamo, ha sede a Sala Consilina e oltre a fare da traino ai Pantellas, ha conquistato like, views e apprezzamenti per quanto fatto durante il lockdown. I dati emergono dal nuovo report dell'Osservatorio Nazionale sulla comicità realizzato dalla società Theuth, spin-off dell'Università di Salerno creata dal linguista Annibale Elia, professore emerito dell'ateneo, con un gruppo di giovani ricercatori, per il Premio Massimo Troisi di San Giorgio a Cremano. I primi dieci video che hanno fatto ridere di più gli italiani se li dividono alla pari Frank Matano e Casa Surace.