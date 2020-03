Coronavirus, il vademecum di nonna Rosetta conquista la Cina: oltre 13milioni di visualizzazioni

Nonna Rosetta, la stella di Casa Surace, è la protagonista di un video che è un vademecum per affrontare l'emergenza Coronavirus: tra battute e consigli la nonnina del web ha illustrato cosa fare e cosa non fare in questo periodo. Un video che ha superato oltre i 13milioni di visualizzazioni e che sta riscuotendo successi anche all'estero, Cina compresa.

«Questo nostro video è stato girato a Sala Consilina, volevamo fare qualcosa di utile, e al momento sta facendo milioni di visualizzazioni in Cina, tradotto in cinese da loro per i loro social - spiega il regista Simone Petrella -, in Thailandia, in Brasile e in tutta Europa. Ci stanno scrivendo giornalisti di tutto il mondo. Non lo dico per presunzione, lo dico perché noi siamo orgogliosi di lavorare nel sud Italia e riuscire ad arrivare così lontano, grazie a un messaggio semplice ma di cui evidentemente al momento tutti hanno bisogno».

