Giovedì 29 Agosto 2019, 15:02

Incendio in un supermercato sul lungomare di Casal Velino. Per cause ancora da accertare le fiamme sono divampate all’interno dell’attività commerciale. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania impegnati a domare il rogo.L’episodio ieri sera. Tante le persone che si sono radunate dinanzi al supermercato spaventare e incuriosite dall’episodioProbabile che a generare il rogo sia stato un corto circuito. Il negozio in quel momento, intorno alle 22, era chiuso.