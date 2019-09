Sabato 28 Settembre 2019, 09:30 - Ultimo aggiornamento: 28-09-2019 09:55

Violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia. Nuova condanna per Davide Morinelli 49enne di Casal Velino. L'uomo già coinvolto nel procedimento Moliere, è stato condannato ad 9 anni di reclusione a chiusura del processo di primo grado celebrato presso il tribunale di Vallo della Lucania. La decisone del collegio dei giudici è arrivata ieri sera. Morinelli è stato condannato per i reati di maltrattamento e tentata violenza sessuale ai danni dell' ex moglie.I fatti risalgono al 2012, quando la la donna denunciò l'ex marito per una serie di episodi di tentata violenza. Dopo la separazione i rapporti tra i due non erano sereni. L'uomo avrebbe tentato di abusare della donna. Scattarono le indagini. Per Morinelli nell'immediato si aprirono le porte del carcere di Vallo della Lucania. La detenzione durò pochi giorni, fu rimesso subito in libertà. Una volta fuori per diversi anni è stato sottoposto al divieto di avvicinamento alla donna e alla famiglia. Le indagini avviate dalla Procura della Repubblica di Vallo sugli elementi di prova raccolti dai carabinieri della compagnia di Vallo hanno consentito di sottoporre il 49enne a processo. Ieri sera la decisione dei giudici. Si dice soddisfatta l'avvocato Maria Rosa Spinelli legale della donna.Per Morinelli altri nove anni di condanna che vanno ad unirsi ai sei della sentenza emessa sempre dal tribunale di Vallo per estorsione nell'ambito del processo Moliere sul buisness delle gite in barca nel Cilento.