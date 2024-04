Casaletto Spartano, alla scoperta della cascata Capelli di Venere con il progetto «Scopri l'Italia che non sapevi»

«Scopri l’italia che non sapevi» è una strategia di promozione comune delle Regioni Italiane, in questo caso della Regione Campania, frutto di un accordo di programma tra il Ministero del Turismo e la Commissione Politiche per il Turismo – coordinata dalla Regione Abruzzo - della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, in collaborazione con ENIT. Tra le attività portate avanti, ora, ce n’è una volta alla valorizzazione del turismo lento, una modalità di viaggio sempre più in voga che permette di assaporare appieno anche angoli meno noti della nostra Penisola, magari con la primavera.

Nel Salernitano ad essere protagonista, il 14 aprile, sarà il Cilento Bizantino con una bellissima escursione ad anello lunga 8 km su dolci saliscendi tra i borghi di Casaletto Spartano e Tortorella, in un territorio che ha conservato intatto fascino e capacità di stupire. L’occasione è per scoprire uno dei luoghi più noti della zona: le Cascate Capelli di Venere, inserite nell’Oasi dell’Area Capello create dall’affluente del fiume Bussento, il Bussentino.

I Capelli di Venere sono uno spettacolo della natura che ha visto l’unione di tre elementi, l’acqua del Bussentino scorre sopra la pianta Capelvenere che vive attaccata alla roccia.

La cascata delle acque dai Capelli ha creato delle vasche naturali nel letto del fiume.