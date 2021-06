Cava de' Tirreni, caccia alla baby gang: lancio mattoni contro abitazione privata

Lanciano mattoni dalla villetta Schreiber, per poco non feriscono un bambino di un anno.

Le segnalazioni corrono sui social, ma anche attraverso le persone che potevano diventare vittime di un atto consumato da teppisti, verso i quali sono in corso indagini. La zona è quella di via Canale, attenzionata da denunce e segnalazioni che al momento non hanno condotto all'individuazione dei responsabili.

APPROFONDIMENTI LA VIABILITÀ La statale amalfitana chiude di notte: nuovi lavori nell'area... LA SICUREZZA Conserve non tracciate,sequestrate 270 tonnellate a Salerno

Sabato scorso, alcuni ragazzi - non è escluso che possa trattarsi dello stesso gruppo di balordi che aveva lanciato bottiglie di vetro contro la finestra di un'abitazione privata - hanno lanciato alcuni mattoni rischiando di ferire un bambino di un anno.

La segnalazione è stata fatta al Comune da parte del padre del piccolo, che per sua fortuna non è stato colpito. Sul posto sono giunti anche gli agenti del comando di polizia municipale, ma il gruppo di teppisti era già andato via. La situazione resta critica, mentre sui social vengono condivise foto dei mattoni lanciati da un piano rialzato della strada, con il sollecito di controlli maggiormente incisivi in quelle zona.

Sull'episodio sarà sporta denuncia alle forze dell'ordine, al momento contro ignoti.