Cava de' Tirreni: fugge da una casa di cura, ritrovato dopo una settimana

Era scappato da una casa di cura nel salernitano, rifugiandosi a Cava de' Tirreni, in via Arena, nei pressi di una farmacia. Li c'era rimasto per quasi una settimana. L'uomo, originario di Ischia, mangiava e dormiva per strada, in condizioni igienico-sanitarie pessime. Ieri mattina gli agenti della polizia municipale lo hanno soccorso, insieme al personale del 118.

L'uomo, senza fissa dimora, non ha opposto resistenza ed è stato accompagnato presso la casa di cura, da dove era fuggito. I servizi sociali comunali erano impegnati sul caso di questa persona, per la quale erano in corso i necessari approfondimenti con il suo comune di residenza al fine di accertare lo stato di bisogno.

«Aver affrontato con umanità e rispetto le necessità della persona che da giorni sostava - ha dichiarato il sindaco di Cava, Vincenzo Servalli - in condizioni pessime, davanti una farmacia del centro è l’aspetto più significativo della vicenda che stava interessando tanti nostri concittadini. Una bella pagina di collaborazione tra servizi sociali e sanitari con la presenza indispensabile della Polizia Municipale. Non bisogna mai giudicare una persona senza conoscere la storia che porta con se’.Grazie a tutti. Il Piano di Zona S2, di cui Cava è il Comune capofila, ha attivato il numero verde 800933607 di "Pronto Intervento Sociale" (PrInS), nell’ambito del Progetto Pon Inclusione AV1/202. Il Pronto Intervento Sociale è rivolto ai cittadini che si trovano in condizione di marginalità. Al numero verde rispondono 24h/24 per 365 giorni l'anno, gli operatori della Cooperativa sociale Girasole di Cava de’ Tirreni che ha predisposto una struttura per la sistemazione temporanea di persone in grave disagio sociale. Nell'ambito del Progetto PrIns, è attivo anche il servizio "Housing First", per il contrasto alla grave marginalità, basato sull’inserimento temporaneo in appartamenti indipendenti di persone senza dimora con problemi di salute mentale o in situazione di estremo disagio».