Cava de' Tirreni, studenti premiati al concorso «Una torre per la pace»

Presso la sala foyer del Complesso monumentale di San Giovanni, a Cava de' Tirreni, si è tenuta la premiazione per il concorso «Una Torre per la Pace-Diversità culturale un valore da promuovere» ideato ed organizzato dall’Ente Sbandieratori Cavensi - Città di Cava de’ Tirreni e patrocinato dagli assessorati all’Istruzione, alle Politiche Giovanili e alle Politiche Sociali del Comune di Cava de’ Tirreni. Il concorso è uno dei tre eventi primari inscindibili del «Festival delle Torri - rassegna internazionale di musica, danza, arte e folklore» ed è inserito fra gli appuntamenti del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2023 dell'Asvis, l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. La premiazione si è svolta alla presenza del sindaco di Cava Vincenzo Servalli, del presidente dell’Ente Sbandieratori Domenico Burza, degli assessori Lorena Iuliano, Armando Lamberti ed Antonella Garofalo, del presidente dell’Associazione Giornalisti Cava de' Tirreni - Costa d’Amalfi «Lucio Barone», Francesco Romanelli, e dello storico e fotografo Gaetano Guida, nonché del presidente del Comitato Festival delle Torri, Antonio Mannara.

Coinvolti tutti gli istituti delle scuole primarie e secondarie di primo grado e di secondo grado della città di Cava de’ Tirreni, con una grande partecipazione di alunni e dirigenti che hanno contribuito fattivamente alla buona riuscita del concorso. Esso ha come finalità la realizzazione di elaborati grafici, manufatti o componimenti di scrittura creativa che abbiano come tema la diversità culturale, attraverso le proprie tradizioni, letti con l'ottica dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite.