La Certosa di Padula «aperta» online ma chiusa in realtà: protesta dei turisti

Secondo il sito la Certosa di San Lorenzo a Padula, almeno fino a questa mattina, era aperta "online". E invece nel mondo reale era chiusa. E così decine di persone sono arrivate e hanno trovato le porte chiuse.

Solo in giornata è stato messo l'annuncio - online - della chiusura del sito Unesco. Un pasticciaccio che va a colpire uno dei posti più belli della provincia di Salerno e va a colpire un turismo che in realtà nel Vallo di Diano non riesce a decollare.

La mancata comunicazione della chiusura (ma anche la chiusura stessa nella settimana di Ferragosto) ha mandato su tutte le furie decine di turisti arrivati a Padula anche percorrendo centinaia di chilometri.