Mercoledì 25 Aprile 2018, 18:36 - Ultimo aggiornamento: 25-04-2018 18:36

Ennesimo atto di crudeltà nei confronti dei più deboli: 4 cuccioli di cane sono stati abbandonati nella serata di ieri nei pressi delle case popolari di Santa Marina Policastro.I cani, come se non bastasse,sono nati probabilmente soltanto da qualche giorno e senza la mamma è ancora più complicato alimentarli e tenerli in vita. Ulteriore aggravante è che l’autore dello scellerato gesto li ha chiusi in un sacco e se nessuno li avesse sentiti piangere sarebbero morti lì. Per fortuna sono giunti dei volontari che li hanno salvati ed ora si stanno occupando di loro in attesa di poterli affidare in adozione.L’abbandono è un reato punito dalla legge, nonché un gesto di grande inciviltà e insensibilità verso altri esseri viventi. Soltanto ieri un cane era stato abbandonato sulla Cilentana, legato ad un guardrail nei pressi dello svincolo di Perito.