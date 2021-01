Anche Adriano De Vita, sindaco di Novi Velia e direttore sanitario del San Luca, Antonio Aloia primo cittadino di Vallo e responsabile dell’Utic Cardiologia, Raffaele Mondelli, sindaco del Comune di Omignano, ed Enrico Gnarra primo cittadino di Omignano entrambi operatori sanitari dell’Ospedale San Luca si sono sottoposti alla vaccinazione. Sono tra i primi amministratori cilentani ad essersi vaccinati contro il Covid-19. "Il vaccino rappresenta una speranza - dice Mondelli - vaccinarsi é fondamentale per noi, per le persone che amiamo e per la comunità in cui viviamo". “Oggi ho fatto il vaccino - le parole di Gnarra - Vaccinarsi significa voler bene a se stessi e agli altri. Facciamolo tutti!”.

