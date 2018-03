Martedì 13 Marzo 2018, 12:17 - Ultimo aggiornamento: 13-03-2018 12:17

Era sottoposto alla misura cautelare nell’ambito di un indagine per sfruttamento della prostituzioneI carabinieri della Compagnia di Vallo della Lucania coordinati dal Capitano Mennato Malgieri, nella giornata di ieri, hanno tratto in arresto per violazione degli obblighi di dimora G.L. classe 1983 originario di Ceraso, ma domiciliato in Castelnuovo Cilento.I militari della locale stazione carabinieri di Vallo della Lucania, lo avevano sorpreso nel mentre si trovava in Ceraso, G.L. che aveva cercato di eludere i controlli, una volta identificato, è stato raggiunto in sostituzione della misura degli obblighi di dimora, dalla misura cautelare degli arresti domiciliari.Predetto, scontava tale pena poiché responsabile insieme al fratello e alla madre, nella gestione di un Night in Vallo della Lucania denominato “Peter Pan”, di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione.