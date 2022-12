Cilento. Sorpreso con120 grammi di cocaina destinato al mercato natalizio. Arrestato 59 enne di Sapri.

E’ tornato in carcere, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, il pregiudicato di Sapri G.P. 59 anni .

L’uomo è stato colto in flagranza di reato. I Carabinieri della radiomobile, diretti dal comandante Bosco, lo hanno sorpreso mentre percorreva con la sua auto la superstrada Bussentina, direzione Policastro. Non si è fermato all’alt impostogli dai militari.

Ha proseguito la corsa gettando, lungo le sponde del fiume sottostante, l’involucro contenente 120 grammi di cocaina.

I carabinieri lo hanno recuperato e posto sotto sequestro. Nel frattempo hanno raggiunto e fermato il 59 enne e proceduto alla perquisizione domiciliare. In un sottotetto è stato ritrovato un bilancino di precisione utilizzato per suddividere in dosi la droga.Lo stupefacente lo aveva acquistato a Castel Volturno, in provincia di Caserta . I 120 grammi di droga erano destinati al mercato natalizio del Golfo di Policastro e avrebbero fruttato 10 mila euro. Il pregiudicato è ora rinchiuso nel carcere di Potenza.