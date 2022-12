Violentata e minacciata dall'ex compagno, le accuse finiscono in prescrizione

Finiscono in prescrizione le accuse per un uomo di Scafati, indagato per aver abusato o comunque maltrattato la sua ex compagna, a partire dal 2007, periodo di inizio della loro relazione. Le cose si sarebbero complicate quando la donna decise di rompere la storia, avendo saputo che l'uomo aveva trasportato armi e droga con il suo camion. I due si erano conosciuti all'interno di un vivaio, con l'imputato che si mostrò interessato all'attività, per poi appropriarsi - secondo denuncia - di una cifra in denaro e di cambiali che la donna doveva riscuotere da una debitrice. Poi, avrebbe simulato la restituzione di quei titoli di credito.

La vittima spiegò di essere stata anche aggredita e minacciata dall'uomo, in fasi successive, in presenza del figlio minorenne. L'imputato era stato accusato anche di violenza sessuale. Nella denuncia la vittima raccontò di essere arrivata a Napoli e poi a Scafati, dove le fu sequestrato il cellulare dietro minaccia di una pistola. A quel punto, l'uomo l'avrebbe costretta a sottostare a ogni sua richiesta. Trascorsi quindici anni dai fatti, il tribunale di Nocera Inferiore ha dichiarato la prescrizione per le singole accuse, come anche per quelle di appropriazione indebita e minacce.