Sabato 18 Agosto 2018, 19:43

Il Comune di San Giovanni a Piro fa un altro passo in avanti a tutela dell’ambiente e nell’educazione al senso civico e lo fa attraverso il progetto denominato «Città più vivibile e pulita» curato dall’assessore Maria Sorrentino. Uno degli obiettivi è di educare i proprietari di cani a raccogliere le deiezioni dell’amico a quattro zampe per evitare di trovarle lungo le strade o nelle aiuole. Per riuscire nell’impresa l’amministrazione del sindaco Ferdinando Palazzo ha pensato di installare due dogtoilets rispettivamente a San Giovanni a Piro e nelle frazioni Bosco e Scario. Le prime sono state da pochi giorni collocate nella cittadina scariota, affolata in questo periodo di turisti italiani e stranieri. Una è stata posizionata sul lungomare Marconi ed un'altra in via Tragara. Ogni dogtoilet dispone di un contenitore per i sacchetti ed un altro per le deiezioni. Ora si spera che i proprietari dei cani, soprattutto quelli abituati a lasciare per strada le deiezioni del proprio animale, notino le speciali toilettes e ne facciano usano. Per il momento è la prima iniziativa del genere che viene attuata nel basso salernitano.