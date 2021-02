PAGANI. Lo avevano accusato di aver sottratto una somma totale di oltre 50mila euro, divisa tra le gestioni di due condomini di cui era amministratore. Una coppia finisce a processo per volere della Procura di Nocera Inferiore per calunnia. Avrebbero accusato falsamente, con una doppia querela, l'amministratore di un condominio per grossi ammanchi di cassa. Le vicende giudiziarie, presentate in momenti diversi e legate a due stabili di Pagani, a giugno 2018 e agosto 2019, furono oggetto di un'indagine con accertamento dei carabinieri. I due indagati presentarono anche documentazione a riguardo, che doveva dimostrare la mancata giustificazione di un utilizzo di somme di denaro da parte dell'ex amministratore. Ma sulla vicenda la Procura ha deciso di archiviare il tutto, non trovando elementi tali da giustificare una sottrazione di denaro indebita. Secondo le ricostruzioni della polizia giudiziaria, coordinata dalla Procura di Nocera Inferiore, le circostanze denunciate dalla coppia erano false: la loro versione si basava sulle accuse all'amministratore di essersi appropriato di oltre 47mila euro, in un caso, e altri 6.230 euro in un altro, intascando il denaro e togliendolo dalle casse condominiali, presso due palazzi gestiti da lui stesso. L'attività investigativa coordinata dal pm Roberto Lenza individua i due alle prese con accuse fasulle, con la richiesta di giudizio immediato. Per entrambi, una volta dinanzi al gip, la possibilità di scegliere un rito alternativo o difendersi in dibattimento.

