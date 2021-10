Comunali a Salerno, polemiche per un audio: «Dovete votarci»

Un messaggio audio circolato sui social crea polemiche a urne aperte nel primo giorno di elezioni a Salerno. Ad innescare la polemica è stato un consigliere comunale uscente e candidato nelle liste del centrodestra che, attraverso un post, ha parlato di «ricatto del pane».

«Ho un audio del titolare di un Ente legato all'Amministrazione comunale indirizzato ai dipendenti che fa ben comprendere come funziona il sistema di cui spesso parliamo», l'accusa rivolta dall'aspirante consigliere che, poco dopo, ha anche condiviso il messaggio audio. Nel file s'intuisce chiaramente che a parlare è un uomo campano che, tuttavia, non pronuncia mai la parola Salerno né nomi di candidati o partiti. Rivolgendosi ai suoi interlocutori ricorda l'appuntamento elettorale e sottolinea che «per noi è una cosa importante, noi ci stiamo giocando quasi tutto».

L'autore del messaggio vocale, inoltre, specifica che «non vi sto dicendo che voi siete obbligati a votarci» ma che «naturalmente mi aspetto che andate a votarci. Che voi ci siete per noi come noi ci siamo sempre stati per voi». Infine, nel vocale di un minuto e 15 secondi, l'autore chiarisce anche che «so dove votate, quindi io personalmente me li vado a controllare. Questo non vuol dire niente. Vuol dire che da martedì mattina noi facciamo come fate voi. Nel senso che se voi ci state con noi, noi ci stiamo con voi. Se voi avete difficoltà, non ci volete votare, ci state sulle p..., ditecelo prima. Altrimenti io mi aspetto i voti che mi sono contato».

L'audio è stato rilanciato anche dall'ex sottosegretario e deputato Angelo Tofalo (M5s) che ha parlato di «sistema». Non è tardata ad arrivare la replica del sindaco uscente e ricandidato, Vincenzo Napoli, che ha annunciato azioni legali nei confronti di chi ha diffuso l'audio. «È una evidente, gravissima, fake news, un grossolano ed inaccettabile tentativo di inquinare il voto a Salerno, che offende la nostra città ed i nostri concittadini».