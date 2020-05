Consegnate pochi minuti fa le mascherine per i bambini della Regione Campania. Il governatore Vincenzo de Luca aveva annunciato che avrebbe cominciato da Sala Consilina in quanto ex zona rossa. "È un gesto simbolico per dire che la vita ricomincia", ha detto il presidente. "Provvederemo nei prossimi giorni - ha riferito il sindaco Cavallone - a comunicare le modalità e i giorni di distribuzione. Riteniamo che l'organizzazione per la consegna delle mascherine per adulti sia la migliore e pertanto le modalità saranno le stesse". © RIPRODUZIONE RISERVATA