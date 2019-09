Scatta la querela contro Vittorio Feltri per il recente editoriale su Libero in cui ha scritto: «Lasciamo a Conte il suo zoo pieno di terroni». A presentare la querela presso il Tribunale di Salerno è l'associazione socio culturale 'Movimento Economico Social Popolare Intereuropeo' (Mespi), che si occupa, tra l'altro, di monitorare i mass media per contrastare l'immagine spesso negativa dei meridionali, e presieduta dall'ingegner Francesco Terrone. «Sono Terrone, di nome e di fatto», ironizza l'ingegnere salernitano.



«Al di là dell'uso chiaramente offensivo e denigratorio della parola 'terronì, accostare l'epiteto al termine 'zoo', per quanto riferito al governo del Paese, impone l'idea, che non può sfuggire all'intenzione di chi la scrive, che i terroni siano tutti animali», sottolinea Mespi nella denuncia. «Non vivo assolutamente in uno zoo. Vivo grazie a quello che Dio ci dona ogni giorno e grazie a questo dono, lungo la mia vita, cerco di donare alla gente il meglio di me stesso», afferma Terrone.

Giovedì 12 Settembre 2019, 17:15

