Un locale è stato chiuso e il titolare sanzionato. È quanto avvenuto all'esito dei controlli effettuati dalla polizia municipale di Agropoli nel corso del fine settimana.

Gli agenti diretti dal maggiore Sergio Cauceglia, su impulso del sindaco Adamo Coppola, hanno effettuato una serie di controlli alle attività commerciali presenti sul territorio per verificare il rispetto delle prescrizioni anti-Covid19. È stato così che hanno individuato un’attività in località Moio nella quale sono stati riscontrati eccessivi assembramenti e inosservanza della distanza minima di sicurezza. Tra l'altro i clienti consumavano tranquillamente alimenti e bevande all’interno dei locali, nonostante sia vietato in base al Dpcm attualmente in vigore.

A quel punto, gli agenti hanno provveduto ad elevare la sanzione a carico del titolare di 400,00 euro e a disporre la sospensione dell’attività per cinque giorni. I controlli proseguiranno, con costanza, anche nei prossimi giorni, soprattutto in virtù dell'approssimarsi delle feste natalizie.

