Si è spenta all’Ospedale ospedaledel Mare a Napoli, la donna di 81 anni di Casal Velino dove era stata ricoverata dopo essere risultata positiva al coronaviris. L'anziana il 12 luglio era arrivata all'ospedale San Luca per degli accertamenti . Era stata ricoverata nel reparto di medicina generale. Sottoposta a tampone era risultata positiva insieme alla badante moldava. I tamponi fatti nella rete di contatti avevano accertato anche la positività di uno di figli della donna. L'uomo ora è in via di guarigione. I tamponi di controllo avrebbero dato esito negativo, purtroppo la mamma non ce l'ha fatta. Il suo cuore ha cessato di battere. La morte è sopraggiunta per patologia pregresse. Alla famiglia della donna il cordoglio e la vicinanza del Sindaco Silvia Pisapia e di tutta l’amministrazione comunale.

