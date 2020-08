Un altro giovane affetto dal Coronavirus a Battipaglia. Si tratta di un ragazzo rientrato negli ultimi giorni dalla Spagna dove ha trasorso una vacanza insieme ad un amico anche lui positivo al Covid-19 e che è già in quarantena. Il giovanotto che ha contratto il Coronavirus è asintomatico e nelle ultime ore è scattata la profilassi per combattere il virus. A comunicare la notizia del nuovo caso di Covid-19 è stato il sindaco di Battipaglia, Cecilia Francese che ha ribadito di rispettare le norme per evitare il contagio dal Coronavirus.

Ultimo aggiornamento: 19:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA