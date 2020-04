«Il risultato del tampone effettuato su di un nostro operatore sanitario ha rivelato la positività al Covid-19 - scrive in una nota Raffaele Di Leva, presidente Comitato Croce Rossa Costa Amalfitana - gli organi competenti hanno subito adottato tutte le azioni necessarie per la salvaguardia e la tutela di tutti: medici, volontari e infermieri. Questi ragazzi sono in prima linea tutti i giorni e, con il personale medico e volontaristico, garantiscono il servizio di Primo Soccorso ai cittadini della Costiera Amalfitana. Ebbene, vi posso assicurare che nessuno degli operatori sanitari dipendenti o dei Volontari che prestano il proprio servizio gratuitamente, si è rifiutato di espletare il proprio servizio giornaliero. La Croce Rossa Costa Amalfitana non si è fermata, anzi, ha ampliato l'offerta dei servizi con nuove attività per le fasce deboli, per i più vulnerabili e per le persone in quarantena: il pronto farmaco, il pronto spesa, il ritiro e la consegna dei farmaci dalla Farmacia Territoriale dislocata a Castiglione di Ravello. Oggi, più di prima, abbiamo bisogno di sentire la vostra vicinanza, il vostro abbraccio © RIPRODUZIONE RISERVATA