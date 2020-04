Spesa di Pasqua da "regolamentare". Questa l'idea del Comune di Polla. Il Sindaco di Polla, Rocco Giuliano, ha disposto l'uscita, per fare la spesa, con scaglioni in base all'iniziale del proprio cognome. Questo per evitare - si legge sull'ordinanza - che ci possano essere assembramenti in vista degli acquisti pasquali. Inoltre il primo cittadino ha disposto che bisognerà uscire solo con la protezione delle mascherine. L'ordinanza per la spesa scaglionata per cognome inizierà mercoledì e durerà fino a sabato. © RIPRODUZIONE RISERVATA