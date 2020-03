Due donne di Salerno sono risultate positive al tampone per il coronavirus. Si tratta di madre e figlia residenti nel quartiere di Pastena. Sarebbe stata proprio la ragazza, tornata in città da Bergamo, a infettare la madre come riporta il quotidiano la Città di Salerno. Anche il padre sarebbe stato contagiato, mentre la figlia è risultata asintomatica e si sta ora lavorando per ricostruire la rete dei contatti.

La madre è stata trasferita ieri mattina all'ospedale Ruggi d'Aragona, dove era stato soccorso nei giorni scorsi anche il marito.



