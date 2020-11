Un paziente covid è stato sottoposto ad intervento chirurgico questa mattina presso l’ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Pur non essendo struttura covid l’equipe di ortopedia ha effettuato il delicato intervento chirurgico. Nell’area covid del presidio sanatorio di Vallo ci sono sette pazienti ricoverati tra cui una donna di Ascea intubata. L’ospedale di Agropoli è punto di riferimento per i pazienti covid per gran parte del Cilento, come spiega Adriano De Vita, direttore sanitario del Dea di Agropoli – Vallo della Lucania.

“Il nostro ospedale di riferimento è Agropoli – afferma – quello di Vallo della Lucania ha un’area assistenza in attesa del trasferimento dei pazienti in altra struttura”. Al “San Luca”, quindi, i pazienti vengono sottoposti ai necessari esami e assistiti in attesa del trasferimento altrove.

Aumentano i i casi positivi su tutto il territorio cilentano. Altri cinque caso sono stati riscontarti a Camerota, altri a Palinuro e gli ultimi tre nel comune di Orria. Grazie

