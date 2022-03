Cure post Covid ai bambini con il farmaco anti-celiachia

Un farmaco sviluppato per la prima volta per curare la celiachia si è rivelato assolutamente efficace anche per il trattamento delle complicanze da Covid-19 nei bambini. È quanto emerge dalla ricerca di un team multidisciplinare del Massgeneral Hospital for Children (MGHfc), Brigham and Women's Hospital e Fondazione Ebris di Salerno, che ha individuato un rimedio per la Mis-C, ovvero la sindrome multi-infiammatoria che si sviluppa nei più...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati