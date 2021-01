Un delicato intervento salvavita nel reparto di Gastroentologia effettuato dalla dottoressa Pellegrini per un 70enne di Aquara. L'uomo è arrivato in elisoccorso, atterrato sul campo sportivo di Polla (l'eliosuperficie non è stata mai attivata per il "Curto" e l'elicottero atterra sul vicino campo di calcio), e poi il paziente è stato trasportato in ambulanza all'ospedale. Il settantenne è arrivato in codice rosso, dall'ospedale di Roccadaspide per un problema allo stomaco. L'uomo in condizioni di salute molto serie, a causa di un'emorragia, è stato trasferito nel reparto diretto dal dottore Marmo dell'ospedale di Polla per essere sottoposto ad esami specifici e all'intervento della dottoressa Pellegrini. Il suo quadro clinico è ancora molto serio ma le cure messe in atto dal nosocomio valdianese hanno permesso di superare la situazione d'emergenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA