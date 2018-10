Lunedì 15 Ottobre 2018, 18:24

Eboli- Furti e danneggiamenti seriali, nel mirino le auto nel centro della città. Altro risveglio da incubo, oggi, per molti ebolitani. Finestrini rotti e furti negli abitacoli. Tra le vittime c'è un esponente del Pd, Roberto Palladino, diversi commercianti e professionisti che vivono tra via Nobile, via Adinolfi e piazza Pezzullo.Vandali o ladri. Spesso, entrambe le cose. Danneggiano e rubano. O si limitano solo a rompere i finestrini. "Di giorno, paghiamo il parcheggio più caro del mondo. Poi di notte ci derubano" è il commento amaro di E.F., un negoziante di via Nobile.La spirale di furti è iniziata un mese fa. Il responsabile dei primi colpi è stato identificato e ricoverato in un centro di recupero. Da qualche settimana, i furti nelle auto sono ripresi. Nonostante le telecamere comunali siano di nuovo in funzione, le forze dell'ordine non riescono a identificare i protagonisti degli ultimi colpi.Risveglio con il fiato sospeso. Ogni mattina, nel centro di Eboli, nel raggiungere l'auto, i residenti trattengono il fiato nella speranza che la notte si sia conclusa senza danni.