Salerno, occupano un'abitazione privata ma interviene la polizia: uno viene denunciato, gli altri fuggono

Assieme ad alcuni connazionali aveva sfondato la porta di un appartamento in via Gatti e vi era entrato per dormire e bivaccare. Avevano scelto quell'appartamento perchè chiuso da tempo in quanto il proprietario era a vivere fuori. Ma alcuni vicini lo hanno avvisato di quanto stava accadendo a casa sua e lui ha immediatamente chiesto l'intervento della polizia. Gli agenti delle Volanti, una volta intervenuti sul posto, hanno trovato soltanto un givoane uomo: gli altri sono riusciti a fuggire.

Il marocchino è stato portato in caserma per gli accertamenti di rito e denunciato.