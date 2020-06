Marito e moglie di Sassano, sono rimasti lievemente feriti questa sera nella frazione di Silla in seguito alle ustioni riportate dopo che, per cause in corso di accertamento, il divano della loro abitazione ha preso fuoco. La coppia, 84 anni lui e 76 anni lei, è stata trasportata in via precauzionale all'ospedale di Polla. © RIPRODUZIONE RISERVATA