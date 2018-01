Domenica a Paestum ingresso gratuito e primo appuntamento del 2018 con FamilyLab

Martedì 2 Gennaio 2018, 19:32 - Ultimo aggiornamento: 02-01-2018 19:32

Domenica 7 gennaio sarà la prima "Domenica al Museo" del 2018. Non solo sarà possibile visitare gratuitamente (ma muniti di biglietto omaggio da ritirare in biglietteria) il museo e il parco archeologico, ma si terrà anche il primo appuntamento dell'anno riservato alle famiglie. Per l’intero anno, ogni prima e terza domenica del mese mese, alle ore 11.30 e alle ore 16.30, si terrà #FamilyLabPaestum, un laboratorio che condurrà tutta la famiglia alla scoperta dell’antica storia della città di Paestum. Prima i partecipanti saranno guidati lungo un breve itinerario a tema, poi prenderanno parte a un laboratorio creativo nel quale potranno realizzare disegni o sculture. L'intera attività durerà un'ora.Il tema sarà diverso diverso da un appuntamento all'altro. Le foto delle “piccole opere” entreranno a far parte di un album dedicato da sfogliare on line sulla pagina facebook del Parco Archeologico di Paestum nella sezione dedicata all’evento. Il costo del laboratorio è di 3 euro da aggiungere al costo del biglietto d’ingresso al Parco Archeologico di Paestum (che per domenica 7 gennaio, come detto, è gratuito). Chi è in possesso dell’abbonamento Paestum Mia e chi ha meno di 18 anni paga solo il costo del laboratorio. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione alle mail pae.didattica@beniculturali.it o info@lenuvole.it oppure telefonando al numero 0812395653 attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17.Anche nel 2018, ogni prima domenica del mese si terrà l’iniziativa “Il Sentiero degli Argonauti”, realizzata grazie alla collaborazione di Legambiente Paestum: una piacevole passeggiata dai templi al mare attraverso un percorso tra archeologia, storia e paesaggio che da quest’anno si arricchirà di pannelli informativi. Inoltre nel museo è possibile visitare le mostre “Action painting rito & arte nelle tombe dipinte di Paestum” e “Le armi di Athena. Il santuario settentrionale di Paestum”.