Lunedì 24 Giugno 2019, 13:11

Nei giorni scorsi la minaccia all'operatrice ed ex presidente del consiglio comunale, Giusy Salerno, con un biglietto sull'auto "amica dei clandestini, crepa", ora uno striscione di fronte alla struttura di accoglienza per famiglie.San Pietro al Tanagro si è sempre contraddistinta per l'accoglienza ma qualcuno non è d'accordo. "Via gli immigrati da San Pietro", è scritto sullo striscione apparso di fronte alla casa di accoglienza che ospita mamme e figli. La cooperativa Iskra che gestisce la struttura ha presentato denuncia ai carabinieri e la popolazione si è mobilitata organizzando per domenica 30 giugno una marcia per Giusy e per l'accoglienza.