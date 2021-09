Eboli, rubano un frigorifero e rischiano di ferirsi per fuggire

Due ladri hanno rischiato di ferirsi per rubare un frigorifero e fuggire. L'episodio è accaduto ad Eboli, la scorsa notte, dove due ladri hanno trafugato un frigoriferio dal piazzale di un negozio di eltrodomestici e poi hanno scavalcato la recinzione trascinando il pesante figorifero per strada. I malviventi sono caduti sui marciapiedi più volte e poi quando è scattato l'antifurto della rivendita di elettrodomestici sono dovuti fuggire via. I ladri sono riusciti a nascondere il frigorifero per strada dietro un palazzo per recuperalo successivamente ma nel frattempo sono intervenuti i vigilantes e i carabinieri della compagnai di Eboli che sono riusciti a recuperare l'elettrodomestico mentre i malviventi sono scomparsi.