Emergenza furti e rapine a Scafati, la proposta del «Controllo del Vicinato»

C'è un'emergenza furti anche nella città di Scafati, in particolare nella zona di San Pietro. Anche se l'emergenza sembra persistere in più comuni dell'Agro nocerino sarnese, a Scafati i nuovi episodi si aggiungno a quelli denunciati dopo Natale e Capodanno. E di recente, anche nel giorno dell'Epifania. A denunciarlo il consigliere comunale di opposizione Francesco Carotenuto. La sua idea è quella del "Controllo del Vicinato". Questo, perchè alcune zone di Scafati sono state interessate dalla presenza di ladri. In via Poggiomarino, ad esempio, un uomo è stato scoperto dai proprietari di un appartamento, dopo che lo stesso era entrato nella proprietà privata.

«Non ci sono parole per esprimere il livello di insicurezza totale in cui è sprofondata la città; i furti - dice Carotenuto - le rapine nelle abitazioni, nonostante la presenza all'interno dei proprietari, le aggressioni che si sono verificate durante le festività natalizie, sono solo la punta dell'iceberg dello stato in cui versa Scafati.

Occorre subito il protocollo di intesa per rendere operativo il controllo civico del vicinato. Di certo, non risolve il problema, ma, di sicuro, tiene alta la guardia su un problema che si rischia di non arginare più». Il progetto tanto invocato prevede la collaborazione tra cittadini e forze dell'ordine per ottenere riscontro immediato sulle segnalazioni e permettere un intervento tempestivo degli agenti.