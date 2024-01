Nocera Inferiore, aggredita un'infermiera in pronto soccorso pediatrico

Ancora violenza nei confronti di un operatore sanitario. L’ennesimo episodio si è verificato in pediatria all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. In reparto è attivo anche un servizio di pronto soccorso pediatrico. Ad avere la peggio è stata un’infermiera che è stata aggredita dal padre di una bambina che voleva entrare in reparto dove già c’era la moglie che aveva accompagnato la piccola. L’operatore sanitario ha dovuto far ricorso alle cure dei colleghi del pronto soccorso per alcune escoriazioni e un trauma ad una caviglia. Ne avrà per otto giorni.

L’uomo, dopo aver insistentemente bussato alla porta di pediatria, è riuscito a farsi aprire dall’infermiera travolgendola e facendola cadere a terra.

La donna ha riportato graffi sul volto e un colpo ad una caviglia da poco operata chirurgicamente. L’aggressore voleva raggiungere la moglie che era in reparto dove gli operatori sanitari stavano curando la loro bambina. Si trattava di un intervento in pronto soccorso pediatrico.

La segreteria provinciale della Fials ha chiesto alla direzione strategica dell’Asl Salerno di “mettere fine a questo massacro”.