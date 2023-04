Esce per andare nell'Agro: arrestato a Tramonti per violazione dell'obbligo di dimora

Esce per andare in un centro dell'Agro nocerino sarnese insieme con alcuni parenti e al rientro in Costiera viene arrestato dai carabinieri per violazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno cui era sottoposto.

È costata cara la sortita dello scorso sabato sera a un 32enne di Tramonti finito in manette per essersi recato, senza alcuna autorizzazione, al fuori del comune di residenza dove era relegato per effetto delle determinazioni giudiziarie che gli imponevano l'obbligo di dimora al termine dell'indagine sull presunta rete di spaccio sull"asse Vietri - Maiori.

E così per G.B. sono nuovamente scattate le manette perché sorpreso in flagranza di reato sul Valico di Chiunzi dove i carabinieri della stazione di Tramonti stavano eseguendo un posto di blocco.

Il 32enne, con diversi precedenti di polizia, dovrà ora rispondere anche del reato di violazione della misura cautelare a cui era sottoposto.