Ochoa innamorato di Amalfi: il portiere della Salernitana in Costiera dopo la trasferta di Torino

Guillermo Ochoa, il portiere della Salernitana che anche ieri è risultato tra i migliori in campo al termine della trasferta di Torino finita 1-1, ritorna in Costiera Amalfitana per concedersi una meritata giornata di riposo concessa ai granata da mister Paulo Sousa.

E così l'estremo difensore messicano, che si sta dimostrando autentica saracinesca tra i pali della formazione campana, ha colto l'occasione per ritornare ad Amalfi meta preferita del portierone granata. Infatti Ochoa appena qualche mese fa si era concesso una piacevole sortita nell'antica epubblica marinara.

Il portiere è giunto ad Amalfi questa mattina poco prima delle 13 giungendo in auto a piazza Flavio Gioia. Ed è qui che è stato riconosciuto da tanti sportivi, anche turisti, che hanno chiesto un selfie ricordo. Tra questi anche un agente della municipale di Amalfi, dopo aver fornito alcune informazioni all'estremo difensore granata.

Ochoa in compagnia della moglie si è poi avviato per il centro storico dove era atteso per pranzo in uno dei ristoranti di Amalfi. Poi passeggiata per i corso e tappa per un gelato al limone presso la Sciulia dove non si è sottratto all'ennesima testimonianza di stima di qualche tifoso granata.