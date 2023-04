Per la Madonna delle Galline spuntano tammorre con i calciatori del Napoli

Castagnette con i simboli del Napoli e tammorre con i volti di Kim e Kvaratskhelia.

Questa la particolare novità incontrata nei giorni scorsi a Pagani, in provincia di Salerno, durante i festeggiament in onore della Madonna del Carmelo detta "delle Galline".

Nonostante la pioggia del weekend appena trascorso, sono stati tantissimi i turisti, curiosi e devoti che hanno affollato la cittadine dell'Agro nocerino sarnese. Tanti anche i venditori ambulanti di strumenti musicali tipici della tradizione popolare, come tammorre, castagnette, scetavajasse e triccheballacche, che hanno colorato gli angoli della città.

Tra tutti gli strumenti musicali popolari spiccano quelli dedicati ai calciatori del Napoli. Particolarmente vendute le tammorre raffiguranti i volti dei calciatori azzurri, come ad esempio il koreano Kim o il georgiano Kvaratskhelia, oppure le tammorre con la maschera di Osimhen. Tammorre azzurre che si sono abbinate benissimo con la città in festa, pronta a festeggiare tra poche settimane il ritorno della Paganese in Lega Pro e la tanto attesa vittoria dello scudetto da parte del Napoli.

La fede azzurra, quindi, è andata di pari passo con quella religiosa per la Madonna delle Galline.