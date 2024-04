“Non chiamateci zingari”: due eventi promossi dalle associazioni Nea e Art.33 per sensibilizzare l'inclusione e le culture diverse

“Non chiamateci zingari” è il titolo provocatorio degli eventi messi in campo dalle associazioni Nea Napoli Europa Africa e Art.33 in occasione di due appuntamenti fondamentali per sensibilizzare cittadini e istituzioni all'inclusione di persone e culture diverse.

Le iniziative, il 6 e l'8 aprile 2024, si svolgono nell'ambito della prima settimana di azione per la promozione della cultura romanì e per il contrasto all’antiziganismo promossa dall’Unar e della 29esima settimana di azione contro il razzismo.

Prosegue, dunque, il percorso iniziato nei mesi scorsi con la costruzione del podcast “Voci Rom”. Quest'anno gli studenti del liceo Piero Calamandrei di Ponticelli hanno realizzato, attraverso l’ascolto e l’utilizzo dei materiali dello scorso anno, una ricerca e un’inchiesta territoriale con la raccolta di interviste a sui temi della storia, delle donne e dell'arte provando a rispondere alla domanda: «Cosa sanno i gagé del popolo rom?».

La risposta è nei tre podcast dal titolo: “Voci Gagè - Cosa (non) sappiamo del popolo rom” che saranno sveltati al pubblico.

Sabato 6 aprile, in collaborazione con “Macadam, cantiere delle Arti Viaggianti”, nella splendida cornice del Bus Theater e del Casabar, che offre la sede alla prima iniziativa, si presentano i podcast. A seguire il concerto di una delle band iconiche della fusione tra culture, Mascarimiri, gruppo rom salentino, con un forte legame col mediterraneo e le sue sonorità.

Lunedì 8 aprile, in occasione della Giornata internazionale di Rom e Sinti, nello Spazio Metamorfosi di Ponticelli, si presenta il film “Gitanistan - Lo Stato immaginario delle famiglie rom-salentine” di Pierluigi De Donno e Claudio Giagnotti. A seguire gli allievi del Calamandrei presenteranno i podcast realizzati durante la settimana.