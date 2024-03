Madonna, parla la fan in sedia a rotelle: «Sono paraplegica dal '99. La gaffe? Non sono offesa, non poteva saperlo»

Madonna, in questo momento, è in tour negli Stati Uniti. La popstar, con il suo "Celebration Tour" sta toccando varie città degli Usa e, proprio durante la sua esibizione a Los Angeles è successo un fatto che ha attirato l'attenzione di tutto il mondo su di lei. Madonna ha, infatti, redarguito una fan seduta sotto al palco, la cantante le ha detto: «Che ci fai seduta laggiù? Perché sei seduta?», quindi, la ragazza le ha risposto che era su una sedia a rotelle e questo era il motivo per cui non era in piedi come gli altri fan sotto al palco. Madonna si è scusata e ha continuato il suo concerto. Ora, Vanessa Gorman, la fan "sgridata" dalla cantante, ha commentato ciò che è accaduto a Los Angeles.

Il commento di Vanessa Gorman

Vanessa Gorman, la fan di Madonna in sedia a rotelle che, involontariamente è diventata famosa, è stata raggiunta da Tmz al quale ha spiegato: «Sono paraplegica a causa di un incidente automobilistico accaduto nel 1999.

Se ce l’ho con Madonna per quello che è successo durante lo spettacolo? Ma assolutamente no, non penso che lei l’abbia fatto intenzionalmente o che c’abbia messo della cattiveria. Il suo è stato chiaramente un errore innocente. Quindi non sono per nulla offesa dalla situazione. Alcune persone sono sulla sedia a rotelle e riescono a stare in piedi. Lei non aveva idea che fossi paralizzata. Poi lei si è subito scusata al microfono e l’hanno sentito tutti. Dopo ciò io ho continuato a godermi il concerto proprio come prima del suo intervento. Quindi non trovo giusta la polemica che ne è scaturita. Vorrei tranquillizzare tutti e dire che non ce l’ho mai avuta con Madonna».

Madonna e la fan in sedia a rotelle

Quando il video in cui Madonna se la prende con la fan in sedia a rotelle è stato pubblicato sui social, in molti hanno storto il naso condannando il comportamento della popstar. Qualcuno, ad esempio, ha scritto: «Va bene che sul palco non si vede nulla per le luci forti ma avrebbe potuto controllare meglio». Altri fan, invece, hanno preso sul ridere quanto successo e alcuni di loro hanno commentato così: «Ha chiesto scusa, ora basta».