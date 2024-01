«Luke Perry e Madonna sono stati insieme»: Tori Spelling (la Donna di Beverly Hills) conferma la love story segreta

Tra la popstar Madonna e l'attore più amato della serie cult Beverly Hills 90210, Luke Perry, per tutti Dylan, ci fu una storia d'amore. La relazione risale ai primi anni Novanta, periodo di grande popolarità per l'attore, e di grandissimo successo anche per Lady Ciccone, l'ex material girl che usciva dagli iconici anni Ottanta, all'apice della popolarità.

A confermare questa liason è Tori Spelling, attrice e collega di Perry nella serie, che ha svelato questa love story di 30 anni fa, parlando nel suo podcast 90210MG, condotto insieme all'amica con Jennie Garth, la bionda di Beverly Hills, Kelly.

Il racconto di Tori Spelling

L'attrice rivela che fu lo stesso Luke Perry a farle questa confidenza, mentre erano sul set: "Non dimenticherò mai che mi ha portato nel suo camerino e me l’ha detto.

Mi sono sentita così coinvolta. Oh, mio Dio, mi sta parlando di Madonna".

All'epoca non c'erano ancora i cellulari, ma erano molto popolari le segreterie telefoniche della rete fissa, perché si potevano lasciare messaggi, se il destinatario della chiamata non aveva risposto. Luke Perry le fece ascoltare anche il messaggio audio di Madonna, e la collega di set, le disse: 'Sei la persona più figa del mondo'. Uno, perché sei Luke Perry, e due, perché Madonna ti vuole".

L'incontro voluto da Madonna

I due si incontrarono ad un evento della Fondazione americana per la ricerca sull’Aids, era il 1991 e Madonna avrebbe dovuto ricevere un premio a Beverly Hills, consegnato dalla mitica Elizabeth Taylor, che il giorno prima della serata si era ammalata, così Madonna pretese che il sostituto sarebbe dovuto essere Luke Perry in persona, che la cantante salutò sul palco con un plateale bacio sulle labbra.

Da quel momento si scatenarono i rumors sulla presunta coppia, ma la cantante si era appena separata da Sean Penn, mentre Perry da lì a poco, nel 1993 avrebbe sposato Rachel Minnie Sharp, madre dei suoi due figli.