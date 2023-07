Madonna «riportata in vita» da un’iniezione di Narcan: cos'è il farmaco (usato anche da Michael Jackson) che le ha salvato la vita

Madonna ha rischiato seriamente di morire. Ufficialmente il manager ha parlato di un'infezione batterica, ma le condizioni della cantante sarebbero state così gravi da costringere alcuni dei figli a tornare di corsa a New York, mentre con la cantante c'era la figlia Lourdes e le sue gemelle di 10 anni, Estere e Stella. La cantante è stata rianimata grazie a un intervento tempestivo dei medici che l'hanno soccorsa. E le hanno salvato la vita.

Madonna, come sta? Amici in allarme: «Si fermi o rischia di fare la fine di Michael Jackson»

L'infezione batterica

Una grave infezione batterica ha colpito Madonna il mese scorso. Il 24 giugno la cantante ha perso i sensi nella sua casa di New York.

Le ultime rivelazioni, arrivate al sito americano Radar Online da una fonte esclusiva, sostengono che alla popstar, ritrovata incosciente da un'assistente, sia stata fatta un'iniezione d'emergenza di naloxone per rianimarla e, fondamentalmente, riportarla in vita. Sul posto erano presenti alcuni agenti della polizia e non è chiaro se a fare l'iniezione siano stati loro oppure dei medici e paramedici.

Cos'è il naloxone

Il naloxone viene iniettato nelle situazioni d'emergenza tra cui le sospette overdosi, dettaglio che ha subito dato adito a speculazioni sulle circostanze del malore di Madonna. Tuttavia il medicinale si usa anche per fermare gli shock settici, come sembra essere il caso della cantante che, stando al comunicato ufficiale, è finita in terapia intensiva ed è stata anche intubata per una notte a causa di una brutta infezione batterica.

I ritmi di vita esagerati

Madonna, 64 anni, stando alle voci di chi le è vicino si stava preparando per il tour mondiale che è previsto in partenza il 15 luglio da Vancouver lavorando allìinverosimile e stancandosi troppo. Un mese prima del malore, dice il suo entourage, aveva avuto la febbre alta, ma aveva comunque voluto continuare le prove, riempiendosi di antidolorifici. A pochi giorni dall'inizio ufficiale del tour non si sa ancora cosa succederà. Alcune fonti vicine all'organizzazione hanno detto che la cantante avrebbe voluto comunque tentare di cominciarlo, ma le condizioni di salute non lo permetterebbero. Nei giorni scorsi si è anche paventata l'idea che il tour potesse in qualche modo ridimensionarsi, così da risparmiare ulteriore stress e fatica alla cantante.

La fine di Michael Jackson

Una fatica esagerata, specie se commisurata all'età, che spaventa molti amici e molti fan: il timore che già serpeggia da giorni è che Miss Ciccone possa fare la fine di Michael Jackson, morto di overdose preparando il suo tour nel 2009. Lo stesso Jackson, era emerso anni dopo, si iniettava dosi di Narcan per combattere la sua dipendenza dalle droghe. «Nessuno lo dice a voce alta, ma c'è la preoccupazione di trovarsi in un'altra situazione alla Michael Jackson se Madonna non rallenta un po'», dicono fonti a lei vicine.