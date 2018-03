Evade i domiciliari e viene sorpreso con 100 grammi di droga a Fort Apache

Lunedì 12 Marzo 2018, 19:18 - Ultimo aggiornamento: 12-03-2018 19:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Eboli. Blitz al rione Borgo, fermato Manuel Del Pilato, 26 anni. Lo spacciatore è stato trovato in possesso di 100 grammi di hashish. I carabinieri si trovavano nel quartiere a ridosso del centro storico, nei pressi delle palazzine dell'Iacp denominate Fort Apache. Durante un'operazione di controllo di altri pregiudicati, gli investigatori hanno notato Del Pilato fuori dalla sua abitazione. Il 26enne era evaso dagli arresti domiciliari dove si trovava per precedenti fatti legati allo spaccio di droga.Il capitano Geminale e i suoi uomini hanno pedinato Del Pilato per capire dove fosse diretto. Il 26enne è fuggito via ma è stato bloccato dopo pochi metri. Durante la perquisizione personale, i carabinieri hanno rinvenuto il panetto di hashish da 100 grammi.Del Pilato è stato condotto in caserma e sottoposto alle operazioni di rito. Il pm che coordina le indagini ha concesso a Del Pilato di nuovo gli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida che si terrà domani davanti al giudice per le indagini preliminari.Del Pilato è accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio e di evasione dagli arresti domiciliari. Il 26enne rischia la revoca del beneficio e potrebbe finire in carcere nelle prossime ore.