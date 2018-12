Venerdì 7 Dicembre 2018, 06:15

Alla fine del mese di novembre i falchi della squadra Mobile lo avevano denunciato per favoreggiamento della prostituzione in quanto aveva affittato un appartamento di sua proprietà, in un vecchio palazzo nobiliare di via Croce, ad un trans colombiano. L’uomo, M.R. di 50 anni, al momento del blitz risultava risiedere fuori Salerno. Qualcosa di tutta quella vicenda, non aveva però convinto gli uomini dei vicequestori Marcello Castello e Sabatino Fiorillo. Così, seguendo le tracce degli annunci pubblicitari su siti dedicati, quelli che all’inizio sembravano essere soltanto sospetti hanno preso la forma di prove. E le prove sono state dimostrate dalla flagranza di reato: l’uomo è stato difatti acciuffato l’altro giorno all’interno di un altro appartamento di sua proprietà, a Lancusi, mentre intascava da una donna l’«affitto» della casa che era stata adibita ad alcova. Gli agenti della sezione falchi, una volta fatta irruzione, hanno trovato anche un’altra colombiana intenta a fare sesso con un cliente. L’uomo, anche lui sulla cinquantina, è stato identificato. Secondo gli investigatori M.R. potrebbe gestire anche altre case di appuntamento. Per questo motivo le indagini sul suo conto proseguono.