Venerdì 25 Gennaio 2019, 14:05

«Il presidente De Luca mi ha dato un grande incoraggiamento. Non mi sono stati messi vincoli, anzi. Vai: ti diamo un potere. Usalo». Il neocommissario della Fondazione Ravello, Mauro Felicori ha così commentato ai giornalisti quelle che sono state le indicazioni del governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in merito al suo operato. «Mi ha fatto anche piacere - ha ribadito Felicori - che il suo sia stato un discorso generale, perché l'ho preso come un segno di fiducia. Evidentemente è convinto che una volta che ho studiato la cosa saprò come fare. De Luca mi ha detto che considera Ravello il posto più bello del mondo e quindi di attenermi a questo suo giudizio nel mio modo di lavorare. I beni culturali al Sud sono in buona parte ancora tutti da esplorare dal punto di vista della loro produttività. A Ravello parliamo di un paesaggio meraviglioso, di un festival di grande tradizione che sta in un paese eccezionale. Nonostante alcune criticità che ci sono state, non metterei l'accento su queste. Le criticità ci sono ma vanno superate; non sono tali da avere compromesso questa grande produzione».