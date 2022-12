Tre film sbanca botteghini e un quarto in arrivo (più una serie su Prime Video), oltre sei milioni di iscritti al canale YouTube, cui si aggiunge quel pugno di milioni sugli altri canali social, e poi quell'altra quisquilia di otto miliardi di video visualizzati. Pochi numeri per descrivere la coppia dei record Luì e Sofì, alias Me contro Te, i content creator più popolari d'Italia e beniamini dei bambini.

Un fenomeno inarrivabile, che si avvicina solo a quello dei Måneskin, e non per topless e perizoma sfoggiati, ma per quei numeri da capogiro che fanno impallidire chiunque, e collezionati in pochi anni. Tutto è cominciato nel 2014 con Luigi Calagna e Sofia Scalia (i nomi all'anagrafe) che raccontavano momenti della loro vita sul canale social, fino a diventare protagonisti della serie televisiva «Like Me» in onda su Disney Channel. L'anno dopo, l'uscita del primo libro, «Divertiti con Luì e Sofì. Il fantalibro dei Me contro Te», oltre ai singoli «Signor S», «Princesa» e «Kira e Ray».

Ecco come da una stanza di Palermo hanno stregato Tv, cinema, e persino i palazzetti, e poco importa se non nascono puri cantanti. Scopriremo, infatti, che l'arte del canto era solo un altro fuoco covato sotto la cenere (che il disco di platino preannunciava). Non a caso anche il tour nei palasport è tutto esaurito, senza eccezione per Eboli - Palasele - dove sono attesi sabato 3 e domenica 4 dicembre con le uniche date campane. Chi c'è c'è, è corsa agli ultimi biglietti (prima data sold out e seconda a un soffio), segno di quanto la coppia (anche nella vita) sia entrata nel cuore dei più piccoli. E proprio a loro hanno dedicato uno spettacolo con la S maiuscola, come fanno sapere, e che non ha nulla da invidiare (neanche nei prezzi) ai personaggi top nazionali e internazionali. Per la felicità di migliaia di «trote» (questo il soprannome dei fan) già pronte a scatenarsi sulle loro hit, e a declamarle con assoluta precisione, con buona pace dei genitori.

Da YouTube, alla tv, fino al cinema, e adesso i palazzetti: come nasce il «Me Contro Te - Il Tour»?

«In realtà fare dei concerti dal vivo è sempre stato un nostro sogno: basta pensare che Luì da piccolo aveva una band in cui suonava la chitarra e si esibiva nelle piazze. Per questo abbiamo pensato di creare uno show spettacolare, che potesse stupire il pubblico e lasciarlo a bocca aperta. Oltretutto ci rende orgogliosi sapere che per tanti spettatori si tratta del primo concerto, un onore per noi, perché immaginiamo che da grandi lo ricorderanno con emozione e nostalgia».



Che spettacolo vedremo?

«Più di un semplice live: oltre la musica ci saranno tanti colpi di scena, effetti speciali, sorprese, i ballerini, Pongo uno spettacolo con la S maiuscola!».



Siete specialisti nel creare un filo diretto col vostro pubblico, ci siete riusciti anche stavolta?

«Assolutamente sì, lo spettacolo è stato pensato proprio per il team trote e costruito a 360° in base a ciò che piace a loro. Infatti nel preshow ci sarà Pongo, personaggio molto amato dei nostri film, e tanto altro».



Instancabili, ma non vi fermate mai?

«La nostra regola è sempre stata quella di fare ciò che ci diverte, non a caso in ogni cosa mettiamo anima e corpo. Sicuramente fare concerti è un'esperienza incredibile e nuova per noi. E già con le altre date ci siamo resi conto che, a differenza degli altri progetti, dove non vediamo immediatamente la reazione del pubblico, con i live abbiamo la dimostrazione tangibile dell'effetto sulle persone».



E dopo il tour, cos'altro avete in ballo?

«Intanto ci stiamo concentrando sulla nostra applicazione (gratuita) a cui abbiamo lavorato per tantissimo tempo. Finalmente è disponibile, e totalmente a tema Me Contro Te, in cui si possono fare giochi (come per esempio aiutare Pongo a fare le torte o Kira a curare gli animali nel suo negozio), ma anche dar vita a un personaggio e personalizzarlo grazie ai numerosi contenuti a tema. Poi ovviamente dal 19 gennaio saremo ancora al cinema con il nostro quarto film, Me Contro Te - il Film - Missione Giungla. La nostra saga continua e si evolve con nuovi personaggi e nuove avventure. Stavolta saremo nella giungla e non vediamo l'ora!».