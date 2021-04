Fondazione Ravello, salta Perrotta: «Necessari ulteriori approfondimenti»

Il 14 aprile scorso Francesco Maria Perrotta era stato indicato come il nuovo presidente della Fondazione Ravello, con un comunicato dello stesso organismo culturale. Avrebbe dovuto prendere il posto di Almerina Bove, commissario straordinario nominata nel febbraio dello scorso anno dal governatore della Campania, Vincenzo De Luca.

Oggi, la direzione politiche culturali della Regione Campania ha diffuso una nota nella quale si annuncia una retromarcia sulla nomina di Perrotta. «Con riferimento alla nomina del presidente della fondazione Ravello, si comunica che non si è dato seguito all'indicazione del nominativo di Perrotta non per motivi inerenti al suo profilo personale - di grande spessore professionale - bensì per l'esigenza di ulteriori approfondimenti e valutazioni di carattere generale da parte delle amministrazioni interessate. Si ringrazia Perrotta per la disponibilità manifestata», conclude la nota.